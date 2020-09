La Roma 2 cresce e cala il poker

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Altra vittoria per la Roma nella marcia di avvicinamento al campionato. La squadra di Fonseca ha battuto per 4-1 il Frosinone di Nesta nel secondo test pre-stagionale, mettendo in campo (specie nel primo tempo) un'intensità superiore rispetto a quanto visto sabato scorso con la Sambenedettese. Di Karsdorp, Under, Pellegrini e Mkhitaryan le reti giallorosse, siglate tutte nei primi 45 minuti, mentre i ciociari hanno trovato la via del gol con Dionisi nel secondo tempo.I capito lini oggi si alleneranno alle 17, ritrovando in gruppo tutti i nazionali.