La prima volta di Kumbulla, Santon sulla fascia destra

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Pellegrini tornerà in mediana, Kumbulla esordirà dal primo minuto e Santon giocherà sulla fascia destra. Nella conferenza stampa della vigilia Fonseca ha in maniera inedita annunciato l’undici titolare che questa sera scenderà in campo con la Juventus, una formazione che per almeno dieci undicesimi rappresenta la formazione ideale a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Sulla destra Bruno Peres non è ancora pronto, mentre Karsdorp non ce la fa per alcune noie muscolari. Confermati sulla trequarti Mkhitaryan e Pedro, che agiranno a supporto di Dzeko. Per Pirlo, che ha convocato Dybala e Morata, il dubbio riguarda la corsia di sinistra, dove Frabotta se la gioca con De Sciglio. Qualche chance per Bentancur in regia, ma McKennie dovrebbe avere la maglia e partire dall’inizio.