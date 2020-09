La prima Roma di Friedkin cala subito un poker

Primo successo per la Roma targata Friedkin. L’amichevole contro la Sambenedettese (Serie C) finisce 4-2. Reti di Veretout, Perotti, Mkhitaryan nel primo tempo e Antonucci nella ripresa per i giallorossi, per gli ospiti doppietta di Maxi Lopez su rigore. Test, ovviamente, poco indicativo per quanto riguarda la prima squadra, dura solo un tempo (finito 3-2), perché nella ripresa Fonseca dà spazio ai Primavera, lasciando addirittura la panchina ad Alberto De Rossi.

Bene Gonzalo Villar che dimostra le proprie doti anche in una posizione diversa rispetto alla consueta da regista. Anche da trequartista, infatti, dimostra talento e lucidità, tant’è che due assist vincenti sono proprio i suoi. Buone notizie anche da un altro baby, il 18enne Riccardo Calafiori, che sulla sinistra ha spinto con continuità e qualità. Fonseca in avvio presenta un 3-4-1-2. Dopo il doppio vantaggio però i problemi difensivi della passata stagione. È soprattutto la fascia destra a soffrire.

(Gasport)