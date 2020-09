Colpo di scena in casa Juve: quella di domenica sera contro la Roma doveva essere la partita di Edin Dzeko, e invece sembra ormai designata come la seconda prima volta di Morata in bianconero. Lo spagnolo arriverà a Torino con la formula del prestito, chiudendo la lunga partita a scacchi che ha coinvolto i bianconeri, la Roma e il Napoli.

(Gasport)