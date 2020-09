La Juve corre verso Suarez: Dzeko resta il piano B

La Juventus ha scelto da giorni la strada che porta a Suarez e ha deciso di percorrerla nonostante le difficoltà inattese emerse nel tragitto. Lo status di extracomunitario per il nostro calcio ha spaventato soltanto all’inizio, poi le energie della Signora si sono moltiplicate a tutti i livelli per risolvere l’inghippo in tempo utile. La fiducia è crescente, nonostante l’iter rimanga comunque complicato: la scadenza è quella del 5 ottobre, fine del mercato tra un mese, e in condizioni normali servirebbe molto più tempo per ottenere tutta la documentazione viste le lunghe liste di attesa. Tra l’altro, è risultato provvidenziale il fatto che l’uruguaiano avesse comunque iniziato anni fa una pratica di cittadinanza, poi non completata.

La Juve, che ha deciso di puntare sul Pistolero, ha raffreddato via via l’interesse per Edin Dzeko. Il bosniaco è stato a lungo il preferito nella caccia al centravanti, ma non ha puntato i piedi per lasciare la Capitale ed è frenato anche dalla difficile comunicazione Roma-Napoli: è bloccato anche l’arrivo di Milik in giallorosso.

(Gasport)