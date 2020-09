La contesa su Campo Testaccio: resa del Comune, chiavi al I Municipio

La disputa per Campo Testaccio tra comune e I Municipio sembra essere giunta definitivamente al termine. Nella serata di ieri è arrivata infatti la comunicazione che l'area verrà consegnata il 14 settembre, nonostante fosse pronta dal 26 maggio. Il comunicato in maniera semplice recita: "Il passaggio di consegna di Campo Testaccio è previsto per lunedì 14 settembre". Intanto la Pisana avrebbe messo a disposizione del centro un milione di euro per la costruzione di un nuovo campo da calcio, mentre l’azienda pubblica che a Ostia gestisce la palestra della Legalità, che è stata precedentemente sottratta al clan Spada, insieme al territorio e al municipio organizzerà varie iniziative, dal calcio sociale a progetti di inclusione aperti a chiunque voglia partecipare.

(La Repubblica)