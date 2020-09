Kumbulla il primo regalo di Friedkin

Vicinissimo il primo colpo dell'era Friedkin. Non conosciamo ancora molto bene Dan e Ryan, ma sembra di capire che siano persone più di fatti che di parole. Ieri sono stati tutto il giorno a Trigoria affiancati dal loro manager e dal Ceo Fienga, risultato negativo al secondo tampone. Il colpo a sorpresa di quest’estate potrebbe essere Marash Kumbulla. Il ventenne albanese arriverebbe nella Capitale in prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni. In realtà i giallorossi ne potrebbero offrire 25 più Cetin, in prestito con diritto di riscatto al Verona per 7 milioni. Intanto incombono urgenze di ricapitalizzazione e dell’opa, urgenze che non spingono per il momento i Friedkin a cercare soci di minoranza nonostante di offerte ne siano arrivate.

(gasport)