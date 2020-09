Kumbulla, esordio contro l’ex squadra. Under al Leicester

Un centrale non basta: la Roma ha preso Marash Kumbulla ma è ormai superfluo dire che a Trigoria il pensiero fisso sia Chris Smalling. In attesa di capire se la vicenda del difensore inglese possa arrivare ad un lieto fine, la Roma tiene in caldo anche Armando Izzo, sul quale sta lavorando Mino Raiola, impegnato a piazzare anche Kluivert.

Proposto a Trigoria anche Diego Godin, in uscita dall'Inter e dato per giorni vicinissimo al Cagliari. Nel frattempo, Cengiz Under svuota l'armadietto di Trigoria: destinazione Leicester, che verserà nelle casse della Roma 3 milioni subito per il prestito e 25 per il riscatto obbligatorio.

Intanto Paulo Fonseca pensa a convocare Kumbulla per la prima di campionato: il difensore potrebbe da subito affrontare la sua ex squadra, magari scendendo in campo a partita iniziata.

(La Repubblica)