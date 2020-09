Kolarov, visite mediche lunedì o martedì. Poi sarà ufficiale

La Roma si prepara a salutare Aleksandar Kolarov. Il terzino si trova attualmente in ritiro con la Nazionale serba, ma una volta terminati i due impegni di Nations League, in programma questa sera contro la Russia e domenica contro la Turchia, il giocatore potrebbe recarsi direttamente a Milano, sponda Inter, per sostenere le visite mediche che lo renderanno poi con la firma del contratto un nuovo giocatore di Antonio Conte. Il giocatore firmerà per un anno a 3 milioni netti, con un opzione per il rinnovo per un secondo anno, mentre alla Roma andranno 1,5 milioni di indennizzo.

(gasport)