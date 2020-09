Kolarov ai saluti. Idea Nehuen Perez

Kolarov è a un passo dal trasferirsi all’Inter. Il giocatore sbarcherà alla corte di Conte per una cifra intorno al milione e mezzo. I giallorossi si stanno muovendo per cercare un difensore centrale, sempre in attesa di capire se lo United ammorbidisce le sue richieste per Smalling. Un nome sul quale si sta lavorando a Trigoria, è quello di Nehuen Perez dell’Atletico Madrid. Vent’anni, argentino, ha giocato la scorsa stagione al Familicao, in Portogallo, collezionando 23 presenze, e ha una valutazione di una decina di milioni.

(La Repubblica)