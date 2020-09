Kalinic si offre come rincalzo, ma la società cerca giovani

La Roma continua a lavorare sul mercato ed è in cerca di un vice Dzeko, che resterà l'attaccante titolare dei giallorossi dopo il blocco della trattativa Milik con il Napoli e l'arrivo di Morata alla Juventus. L'unico nome noto a oggi sembra essere quello di Kalinic, che in più occasioni si è proposto ai giallorossi e sarebbe gradito anche a Fonseca, che lo ha avuto in rosa nella scorsa stagione. Ma la società la pensa diversamente, visto che il profilo deve essere anche in prospettiva per il futuro, un giovane quindi anche se i nomi non sono circolati in questi giorni.

(gasport)