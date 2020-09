Juve verso un rosso da 69 milioni

Si profila una perdita di circa 69 milioni di euro nel bilancio della Juventus per l'esercizio terminato il 30 giugno 2020, in peggioramento rispetto al rosso di 39,9 milioni dell'anno precedente. I dati non sono definitivi, perché il cda della Juventus sul bilancio si riunirà il 18 settembre. [..] Nel primo semestre, cioè da luglio a dicembre 2019, la società ha già dichiarato una perdita netta di -50,26 milioni (rispetto all'utile di 7,46 milioni dello stesso periodo nel 2018). Dalla somma algebrica trai due semestri si ottiene una perdita netta pari a -69,3 milioni per l'esercizio dal primo luglio 2019 al 30 giugno 2020. Nel bilancio a giugno 2019 la perdita era -39,9 milioni, mentre era-19,2 milioni nel bilancio a giugno 2018. Il comunicato di Exor avverte che il risultato della Juventus «si riferisce ai dati contabili preparati per il consolidamento in Exor per il periodo 10 gennaio - 30 giugno». I conti della Juventus sono stati penalizzati dal Coronavirus (come per tutti i club) e dall'eliminazione negli ottavi di finale in Champions League contro il Lione. È il terzo bilancio consecutivo in rosso per la società bianconera. [..]

(Sole 24 Ore)