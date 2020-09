Juve: il pistolero si avvicina. Suarez supera Dzeko

La Juve punta forte su Luis Suarez. Il Barecellona ha scaricato l'attaccante, che si sente ancora un big e pensa di poter dire la sua soprattutto in Champions. Ed è per questo che la Juventus si è mossa subito per cercare di portarlo a Torino. Il suo entourage ha già fatto i conti del contratto con i dirigenti bianconeri: l’accordo per un triennale è stato raggiunto senza particolare complessità, ma prima serve il resto. Sul fronte della rescissione, infatti, la situazione si complica: liberarsi in tempi rapidi dal Barcellona non è facilissimo. L’attaccante uruguaiano ha preso malissimo il modo in cui il Barcellona ha scelto di accompagnarlo gentilmente alla porta. Adesso pretende un giusto trattamento economico prima di lasciare il disturbo. Il problema non è certo la voglia del giocatore, semmai il tempo, visto che la Juve ha contemporaneamente sta trattando Edin Dzeko: il centravanti della Roma è a lungo stato il preferito dei bianconeri, ma la pazienza a Torino sta finendo. Per questo il bosniaco potrebbe presto passare in seconda fila nelle preferenze bianconere. Del resto, si aspetta sempre che Roma e Napoli trovino l’incastro che ancora manca per trasformare Milik nell’erede di Dzeko.

(Gasport)