Juve, il gioco dei 9: Dzeko fa felice Pirlo. A Roma andrà Milik

La Roma si prepara a salutare il proprio attaccante e capitano della scorsa stagione Edin Dzeko. Il bosniaco è infatti pronto ad approdare a Torino, dove Pirlo lo aspetta per lavorare con lui in vista della prossima stagione. I bianconeri hanno virato definitivamente sul numero 9 dopo aver capito che arrivare al cartellino di Suarez sarebbe stato molto complicato e, cosa più importante, dopo aver visto che la Roma aveva trovato l'accordo con il Napoli per portare nella Capitale Milik, per cui si verseranno al Napoli 25 milioni di euro. La Juve pagherà Dzeko 15 milioni per aiutare la trattativa con gli azzurri e nell'operazione potrebbe entrare anche De Sciglio, visto che la Roma continua a essere scoperta sulla fascia destra.

(La Repubblica)