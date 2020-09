Juric preoccupato per le assenze: «Ne mancano 4-5, è emergenza»

Ivan Juric, tecnico dela Verona, è alle prese anche con delle assenze per la sfida del Bentegodi contro la Roma. Non ci saranno Lazovic e Magnani oltre a Benassi che resterà fuori per un problema muscolare che richiede ancora qualche giorno di tempo per essere superato del tutto. «In questo momento siamo in emergenza - le parole del tecnico - Ci servono quattro o cinque giocatori nuovi e forti». Non è al meglio della condizione nemmeno Gunter, unico dei «titolarissimi» dello scorso campionato.

(Gasport)