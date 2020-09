Italia all'attacco: Belotti al centro con Chiesa e Insigne. Zaniolo mezzala per fare tanti gol

Torna la Nazionale, impegnata stasera a Firenze contro la Bosnia per il match di Nations League. E sarà un'Italia all'attacco, lo faremo quasi sicuramente mandando in avanscoperta Belotti, affiancato da Insigne e da Chiesa e assistito dagli strappi di Zaniolo (e Barella, un altro che sa guardare la porta). Sulla carta, trazione forse ancora più anteriore che in passato. Sarà dunque Belotti contro Dzeko, terminali diversi con la stessa capacità di giocare con, e per, la squadra. Il loro duello personale di gol è quasi in parità: uno a testa con la Nazionale (Edin segnò a Torino), 4-3 per il Gallo negli incroci fra Torino e Roma. Poi c'è Zaniolo, nella testa del c.t. è la mezzala destra titolare dal giorno dell’assenza sicura di Verratti. Titolare per la terza volta: la seconda da interno dopo aver giocato così in Liechtenstein (mentre con l’Armenia partì davanti), dunque la prima per grado di difficoltà. Ad anni 21, perché come dice il Mancio sono i giovani quelli che devono migliorare di più, e in fretta.

(gasport)