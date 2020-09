Infortunio Zaniolo, Mariani: "Impossibile prevenire un nuovo trauma. Tutti sapevano che c'era il rischio di recidive"

CORSPORT - Il nuovo infortunio di Zaniolo al legamento crociato del ginocchio, non lo stesso già operato a gennaio, verrà trattato in Austria e non, dunque, nella consueta sede di Villa Stuart dove il professor Mariani ha trattato la maggior parte delle ginocchia infortunate a Trigoria e dintorni. Al quotidiano sportivo ha parlato proprio Mariani, queste le sue parole:

Professor Mariani, ci sono concause con il primo infortunio di Zaniolo?

«Assolutamente no. Non è capitato al ginocchio operato da me, bensì all’altro. Ma non è una casualità. I medici della Roma e tutti gli esperti nel settore sanno bene che c’era il rischio di recidive, in particolare quando il primo trauma e quindi anche il secondo avvengono senza un contrasto importante. Ciò è dovuto alla struttura anatomica dei condili del femore che predispone alla rottura del legamento». [...]

Cosa si poteva fare per prevenire?

«Niente, perché è impossibile prevenire un nuovo trauma, che secondo la mia esperienza predispone a una rottura».

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE