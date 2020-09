In cassa 28,5 mln da Kolarov e Schick. È tornato Dzeko

Ufficiali le cessioni di Aleksandar Kolarov all'Inter, che verserà nelle casse della Roma 1,5 milioni più 500 mila euro di bonus facilmente raggiungibili, e di Patrik Schick al Bayer Leverkusen per un corrispettivo di 26,5 milioni più il 10% sul prezzo di una futura rivendita. Intanto Paulo Fonseca può riabbracciare i nazionali in vista dell'amichevole di oggi contro il Frosinone, Dzeko compreso: Fienga lo ha messo con le spalle al muro, dichiarando che il bosniaco resterà il capitano della Roma fin quando vorrà.

Emergenza difesa: oltre ai due titolari Ibanez e Mancini, Fonseca per schierare una linea arretrata a 3 dovrà contare su calciatori che di fatto sono considerati esuberi.

(La Repubblica)