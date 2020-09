Ilenia si sveglia dal coma grazie alla voce di Totti: "Adesso vieni a trovarmi"

Un battito del suo cuore ha accelerato nell'istante in cui ha sentito la sua voce, l'ha riportata nel mondo dal quale si era abbandonata mesi fa, dopo un terribile incidente. È la storia di Ilenia Matilli, calciatrice della Lazio rimasta coinvolta in un brutto incidente sulla Braccianese, costato la vita ad una sua amica e a lei il coma. Dopo aver lottato per diverse settimane tra la vita e la morte, qualche mese fa la ragazza si è risvegliata anche grazie all’aiuto del suo idolo Francesco Totti che, con la collaborazione dell’Associazione Argos durante il periodo del lockdown nel quale non poteva ricevere visite, le ha inviato un video dicendole invitandola a non mollare e a tenere duro. La voce dell’ex capitano giallorosso ha rappresentato un forte stimolo per la giovane calciatrice, che adesso chiede di poter incontrare l'ex capitano giallorossi per ringraziarlo di persona e stringergli la mano. "La tua fantastica voce, unita alla passione, all’amore che Ilenia ha sempre avuto per la Roma hanno favorito il suo risveglio, il ritorno del suo sorriso così contagioso, i suoi occhioni pieni di luce e allegria. Caro Francesco cosa aspettiamo? Ti aspettiamo con ansia, Ilenia ti sta aspettando”, ha dichiarato la famiglia.

(Il Messaggero)