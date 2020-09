La decisione del governatore Zingaretti di non autorizzare la presenza di circa 18mila tifosi all'Olimpico durante le partite è dettata da buon senso e giusta cautela. I numeri di questi giorni nel Lazio non incoraggiano scorciatoie, siamo in cima alla classifica nera dei nuovi casi di contagio da Covid-19. Rinunceremo per ancora un po' al nostro amato calcio dal vivo, ma sarà un sacrificio sempre minore rispetto a chi ha perso lavoro e reddito, se non la vita.

