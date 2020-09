Il primo gol è di Veretout. Villar e Calafiori convincenti

La “prima” della Roma della seconda stagione di Paulo Fonseca ha dato qualche interessante indicazione per il futuro. In primis il modulo: Fonseca ha scelto all’inizio un 3-4-1-2, è possibile quindi che la difesa a 3 venga mantenuta anche in campionato. La seconda è sui giovani: i più pronti a farsi vedere e a sfruttare l’occasione sono stati due giovanissimi come Riccardo Calafiori (assist per Veretout che ha segnato il primo gol della stagione giallorossa con un preciso tiro al volo) e Gonzalo Villar (assist per il 2-0 di Perotti e per il 3-1 di Mkhitaryan). Ottimo segnale per una squadra che deve ringiovanire e abbassare il monte stipendi, ora bisogna avere il coraggio di farli giocare e non rimandarli sempre e soltanto in panchina.

(Corsera)