Il papocchio. Roma, lista sbagliata: rischio 0-3

LEGGO (F. BALZANI) - Una settimana di ordinaria follia terminata con un pasticcio madornale che può costare lo 0-3 a tavolino col Verona. Diawara, infatti, non sarebbe potuto scendere in campo in quanto nella lista ufficiale dei 25 giocatori consegnata dalla Roma ad inizio stagione non è stato inserito tra gli over 23 (gli anni compiuti a luglio). La Lega avrebbe mandato un alert al club che non è stato visto. Un errore incredibile che pagherà il segretario Longo pronto alle dimissioni anche se le colpe sarebbero più estese.

La Roma presenterà ricorso puntando sulla buonafede visto che nella lista over c'erano ancora 4 posti liberi. Il precedente Sassuolo (nel 2016 con Ragusa) costò la sconfitta ai neroverdi, si spera in una multa. Ma settimana folle è stata pure per Dzeko che sta per annullare il viaggio verso Torino per restare a Roma dove giocherebbe in giallorosso la sfida di domenica con la Juve. Uno scenario impensabile fino a due giorni fa. La trattativa per Milik, infatti, è quasi saltata dopo i dubbi sollevati da Friedkin e la richiesta di sconto a De Laurentiis. Roma e Juve si erano date ancora 24 ore, ma ieri i bianconeri hanno chiuso per Morata mentre Suarez finirà all'Atletico.

Una mossa che ha riportato il capitano vicino Trigoria dove ieri si è allenato regolarmente in attesa di novità. Ora le strade sono due: la Juve prende entrambi (difficile) o Dzeko resta nella capitale. Per la felicità della moglie Amra che proprio ieri ha postato una foto del figlio in maglia giallorossa. Nel primo caso non è da escludere la sorpresa Cavani che si è offerto in queste ore alla Roma. La permanenza, invece, sarebbe un indizio del probabile addio di Fonseca. Il portoghese non gode della piena fiducia della nuova proprietà che in caso di sconfitta con la Juve potrebbe prendere in mano la situazione e provvedere all'esonero. Anche perché Allegri non è più un sogno come a luglio. Max non vuole restare fermo un'altra stagione e avrebbe confidato ad amici in una cena di essere affascinato dal progetto di Friedkin. Un colpo di scena non è escluso già entro il week end. L'alternativa è Sarri. Due ex juventini nella settimana di Roma-Juve. Un altro scherzo di un folle mercato..