Il Manchester United chiede troppo. La storia si ripete

La Roma continua a lavorare con il Manchester United per il cartellino di Smalling. Il giocatore non rientra più nei piani del club inglese, ma nonostante questo le pretese restano alte e la Roma non ha fatto a oggi, per lo United, un'offerta adeguata. Gli inglesi chiedono 20 milioni di euro, mentre i giallorossi sono fermi oggi a 12. La trattativa alla fine potrebbe sbloccarsi dopo un lungo braccio di ferro sia per le uscite di Fazio e Juan Jesus, sia perché il giocatore è stato convinto ad accettare un triennale da 3,5 milioni a stagioni e per questo motivo ha già rifiutato diverse offerte. Alla fine la speranza è che lo United ceda, ma Fonseca avrebbe voluto avere a disposizione il difensore il prima possibile.

(gasport)