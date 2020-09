Il grande sgarbo: Fienga soffia Kumbulla a Tare

La Roma chiude rapidamente il colpo che porterà nella Capitale Marash Kumbulla. Il classe 2000 di proprietà dell'Hellas Verona arriverà con la formula del prestito con obbligo di riscatto e si legherà ai giallorossi per cinque anni a 2 milioni di euro a stagione più bonus. Il colpo chiuso dal Ceo Fienga però manda su tutte le furie la tifoseria laziale e il suo direttore sportivo, Tare, che da tempo stava cercando di trovare un accordo con il club veronese per il cartellino del giocatore. I giallorossi continuano intanto a lavorare per arrivare a Smallling, ma la trattativa continua a essere molto complicata sopratutto per il fatto di avere ancora in rosa Fazio e Juan Jesus, i cui contratti pesano molto sul bilancio della società.

