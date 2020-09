Il dramma di Zaniolo. Il crociato è rotto, altri 6 mesi fuori: «Roma, a presto...»

Non si vede la luce in fondo al tunnel. Non dopo un calvario appena conclusosi. E così Nicolò Zaniolo teme di non poter tornare ad essere quel prospetto di fenomeno che tutti gli appassionati di calcio hanno potuto ammirare. Per l'operazione il calciatore ed il suo entourage stanno valutando l'ipotesi Pittsburgh, e di affidarsi al professor Freddie Fu. Anche la famiglia Friedkin ha tentato di rincuorare il giocatore incoraggiandolo a prendere la decisione che più lo lasci tranquillo.

E mentre piovono i messaggi di vicinanza da parte di colleghi e non, anche Guido Fienga ha voluto testimoniare a Zaniolo la propria vicinanza. Ieri la visita al calciatore per riportare anche il dispiacere dei Friedkin, con vista sul rinnovo. Il club è pronto ad offrire al classe '99 un ritocco da 3 milioni più bonus a stagione.

(gasport)