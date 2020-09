Il club presenta il ricorso per lo 0-3. Ufficiali le dimissioni di Baldissoni

La Roma si prepara a presentare ricorso per cercare di far annullare il 3-0 assegnato a tavolino nella gara contro l'Hellas Verona, causato dall'errore di aver inserito Diawara nella lista under 22 consegnata alla Lega. La difesa della Roma non si baserà tanto sul fatto di non aver tratto vantaggio dall'errore, cosa però vera, quanto piuttosto sul fatto che il caso sia atipico, e per questo motivo si vada a modificare la norma. Non a caso uno dei punti che saranno esposti riguarda il fatto che il club deve presentare due liste differenti a inizio stagione, una alla Lega e una alla Uefa, così da uniformare il protocollo. Intanto, dopo l'addio di Mauro Baldissoni, nella giornata di oggi andrà in scena la conference call dell'assemblea degli azionisti, in cui verrà nominato il nuovo Cda.

(Il Messaggero)