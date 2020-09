Il calcio all’americana

Che molte cose in Italia stiano cambiando è evidente, ma la cosa incredibile è che a subire i maggiori cambiamenti è proprio il massimo campionato italiano. Esiste però un comune denominatore che genera questi sconvolgimenti ed è rappresentato dalle proprietà straniere che da anni si sono inserite in Serie A e hanno acquistato le società calcistiche. Questo è il caso della Roma, con i nuovi proprietari Dan e Ryan Friedkin, o della Fiorentina, con Rocco Commisso. Ognuno ragiona con è abituato a fare, prende decisioni in base alle proprie esperienze nel settore che non è solitamente quello calcistico, eppure ad averla vinta alla fine sono proprio loro i nuovi magnati del calcio che cambieranno tutto, si spera in meglio per ogni società che gestiscono.

(corsera)