"I Friedkins", la sit com americana che rischia di non piacere ai tifosi della Roma

REPUBBLICA.IT (F. BOCCA) - Per adesso abbiamo un titolo. "I Friedkins" è perfetto per una comedy tv, mettete Dan e Ryan, padre e figlio, su un divano in salotto e mentre fanno battute con le risate fasulle della regia possiamo pure farci un'idea della Roma che verrà. Forse. Alla prima manifestazione pubblica di America 2 - Dan e Ryan Friedkin appunto - la Roma è classicamente sommersa da una selva di concetti indistinti, dove "vincere", "lavoro", "tempo", "stadio", "futuro" e "campioni" fanno melassa, stanno lì a dire tutto e niente. Già troppe volte tirati in ballo in passato per potersene fidare incondizionatamente.

Il calcio, soprattutto a Roma, è molto prosaico e una decina di anni di America 1 hanno reso diffidente il tifoso, che teme di essere nuovamente trascinato in una storia sbagliata e monotona, con poco cuore e soprattutto di non si sa quanti soldi. [...] Già che Dan faccia per diletto l'aviatore al cinema è molto glamour e affascinante, ma inconsciamente delimita e separa due mondi molto, molto distanti. Può azzeccarci veramente qualcosa con la Roma che gli scudetti li vinse ai tempi di Viola e Sensi? [...]

Si fa di tutto per spedire via Dzeko che costa troppo, si punta sulla conferma di Zaniolo - ma per farne un business ancora più grande tra un anno o due? - si prende un ottimo attaccante di nome come Pedro, arrivato perché parametro zero, ma non certo un giocatore di particolare fascino. Per il resto, per chi dovrebbe sognare il tifoso della Roma? E' almeno una Roma in grado di arrivare più in alto di dove sia arrivata adesso? [...]

I Friedkin per ora non hanno dato alcun cenno di cambiamento, le prime due squadre in classifica (Juve e Inter) stanno facendo rivoluzioni nonostante siano molto più in alto. [...]

