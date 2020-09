I Friedkin guidano il Cda, Fienga resta Ceo

Ieri è andata in scena la prima assemblea degli azionisti nella sede dell'Eur via Tolstoj, poi è stato composto il nuovo Cda. La Roma di Friedkin, insomma, è ufficialmente cominciata. Dan Friedkin è il nuovo presidente, il figlio Ryan il vice e, come noto, avrà un ruolo operativo con e per la squadra. Friedkin jr ha preso il posto di Mauro Baldissoni che lunedì ha rassegnato ufficialmente le sue dimissioni. L'anello di congiunzione tra il vecchio e il nuovo si chiama Guido Fienga, che continua a ricoprire il ruolo di amministratore delegato (Ceo).

Sempre con molta discrezione, i due Friedkin stanno lavorando per l'assunzione in organico di un nuovo ds e il blitz a Montecarlo ha fatto pensare come fosse tornata l'idea di Luis Campos, manager già contattato per il dopo Monchi. Una volta nominato il ds, verrà individuata una figura sportiva come capo dell'area tecnica. Non c'è per ora il direttore generale, carica ricoperta nell'ultimo anno, di fatto, da Francesco Calvo.

(Il Messaggero)