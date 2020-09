Gli stadi? In Corea del Sud riaprono grazie a un brevetto Made in Italy

La sanificazione è uno degli atti più importanti in questo periodo in cui il mondo è alle prese con l'emergenza dovuta al Covid-19. Ad occuparsi della sanificazione di ambienti, palloni, calciatori e persino tifosi in Corea del Sud, è un'azienda italiana, la Idrobase di Borgoricco, vicino Padova. Bruno Ferrarese, Ceo del gruppo, racconta: "Lo stadio di Incheon, con più di 20mila posti, viene completamente sanificato grazie al nostro sistema dal 5 marzo scorso, in appena 30 minuti".

Intanto, in Italia emerge la Giocasano, un sistema sanificante che si occupa di disinfettare un pallone nel giro di 8-10 secondi. L'Hellas Verona è la prima società italiana che ha testato il sistema.

(Milano Finanza)