Giallorossi a Verona il 19, Inzaghi con l'Atalanta il 30

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Dopo il sorteggio del calendario, le prime quattro giornate di Serie A hanno preso forma con la designazione di anticipi e posticipi. Il sipario si alza sabato 19 alle 18 con Fiorentina-Torino (Udinese-Spezia inizialmente prevista alle 15 sarà recuperata il 30 settembre), alle 20.45 il primo anticipo serale sarà il match del Bentegodi tra Hellas Verona e Roma. Posticipate al 30 settembre anche Benevento-Intere Lazio-Atalanta visto che l'ultima stagione delle due squadre nerazzurre si è allungata con le coppe europee. La giornata si chiuderà lunedì alle 20.45 con Milan Bologna. Nel secondo turno toccherà alla Lazio scendere in campo nell'anticipo delle 18 a Cagliari, match che precede la sfida serale del Franchi tra Fiorentina e Inter. Domenica 27 posticipo col botto all'Olimpico con Roma-Juventus mentre lunedì sera andrà in scena il derby della via Emilia Bologna-Parma. La terza giornata inizierà venerdì 2 ottobre con Fiorentina-Sampdoria, la Roma scenderà in campo sabato sera a Udine mentre domenica alle 15 la Lazio se la vedrà con l'Inter. ll match di San Siro sarà l'antipasto al posticipo delle 20.45 Juventus-Napoli. Tra gli anticipi del sabato della quarta giornata - oltre a Sampdoria-Lazio - spiccano Napoli-Atalanta e Inter-Milan. La Roma invece scenderà in campo domenica 18 ottobre nel posticipo delle 20.45 in casa con il Benevento.