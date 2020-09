Genoa, Preziosi: "I miei svegli fino alle 2 per aspettare i tamponi. I risultati condizionati"

CORSERA - Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha rilasciato un'intervista al quotidiano i edicola in seguito all'ondata di positivi al Covid-19 che ha investito il suo club. Queste alcune delle sue parole:

«Sono dispiaciuto e mortificato. Di certo non mi aspettavo di dover gestire una situazione simile, con dieci giocatori e quattro componenti dello staff sanitario positivi. Eppure siamo stati attenti, non capisco come possa essere avvenuto il contagio. Oggi è prevista un'altra sessione di tamponi ma dopo aver saltato gli allenamenti ieri, anche per oggi l'Asl non ha concesso la riapertura del centro sportivo. Neanche ai negativi».

E' preoccupato per la salute dei suoi tesserati?

«Qualcuno ha la febbre ma complessivamente la situazione è sotto controllo. Piuttosto sono addolorato per i giocatori del Napoli con cui abbiamo giocato domenica scorsa. Mi auguro che non emergano tra loro positività al tampone. Forse con il senno di poi avremmo dovuto sospendere già quella partita».

(...) Ha paura che il Covid possa influenzare i risultati della sua squadra?

«Certo, guardi cosa è successo prima di andare a Napoli. Sono stati tutti svegli fino alle 2 in apprensione per l'esito dei tamponi. Ci ha condizionati, come poi si è visto in campo. Come fai a non essere in ansia?».

Da presidente teme per la continuità del campionato su cui grava la spada di damocle del virus?

«Sono stra-preoccupato. Già abbiamo subito perdite economiche devastanti e con tutti questi positivi poi il governo si mostra prudente sulla parziale riapertura degli stadi. Episodi come quelli che sono accaduti al Genoa possono incidere sul corso della stagione». (...)