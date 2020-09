Friedkin si schiera: “Pazienza e lavoro così ci rialzeremo”

Il biglietto di presentazione scelto da Dan e Ryan Friedkin fa leva sui sentimenti e non sugli affari, discostandosi dagli intenti del predecessore James Pallotta. Il nuovo presidente giallorosso fa infatti soltanto un accenno alla questione stadio, senza soffermarsi più di tanto su quello che era invece uno dei punti cardine della precedente proprietà: "Per noi la Roma è prima di tutto una passione, non un business. Una passione per la città, la squadra e per la gente che la circonda”. Profilo basso e voglia di avvicinarsi al comune sentire dei tifosi. “Crediamo che la Roma sia un po’ come un gigante addormentato e non c’è motivo per cui, col tempo, non possa competere seriamente per dei trofei a tutti i livelli. Abbiamo bisogno di pazienza”. Dan e Ryan sbarcheranno nella capitale molto probabilmente la prossima settimana.

(La Repubblica)