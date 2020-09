Friedkin pronto per gli incontri. Prima la Raggi, poi Gravina?

Sarebbe dovuto ripartire ieri e lasciare nella Capitale suo figlio Ryan. Invece Dan Friedkin ha cambiato i suoi impegni ed è rimasto a Roma, dove nei prossimi giorni incontrerà la sindaca Virginia Raggi. Un incontro istituzionale di cortesia, ma anche l’occasione per parlare dello stadio di Tor di Valle e dello stato di avanzamento del progetto.

Per il momento non c’è una data già fissata – sia dal Campidoglio sia dalla società filtra che non ci sarà nessun incontro domani – ma in settimana ci si vedrà. Non è stato ancora calendarizzato un incontro con il presidente della Figc, Gabriele Gravina,ma si sta lavorando anche per questo.

(Gasport)