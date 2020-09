Friedkin nella Capitale tra una settimana

LEGGO - Non atterrerà col suo jet North American F-86 Sabre, ma con un semplice aereo privato. Dan Friedkin è pronto a sbarcare per la prima volta da nuovo proprietario giallorosso a Roma. E lo farà la prossima settimana insieme al figlio Ryan che resterà nella capitale a seguire da vicino (e da presidente) le sorti del club.

Passerà subito da Trigoria per conoscere di persona il gruppo e probabilmente si sottoporrà al tampone. Poi un'agenda fitta, al fianco del Ceo Fienga, in cui dovrebbero rientrare gli incontri con la sindaca Raggi e forse anche con Totti che si è detto disponibile per un caffè e per parlare di un possibile ritorno. Nessuna conferenza stampa (visto il momento), ma un video messaggio che andrà in onda su tutti i canali ufficiale del club. E in quei giorni potrebbe arrivare anche l'abbraccio (simbolico) con Zaniolo e Pellegrini per i quali è previsto il rinnovo di contratto. Colpo in uscita: Karsdorp passa a sorpresa all'Atalanta per 7 milioni.