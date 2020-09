Friedkin infuriati: “Ora si cambia”. Dzeko con la fascia

L'unica certezza per la gara di domenica sera contro la Juventus è che Edin Dzeko giocherà e guiderà la formazione giallorossa con la fascia da capitano al braccio. Ne è convinto lo spogliatoio e lo è anche mister Fonseca, che arriva alla partita con i bianconeri cercando di emergere dal caos che regna a Trigoria. Da una parte ci sono i Friedkin delusi per la sconfitta a tavolino contro l'Hellas Verona e dall'altro lato c'è la fiducia nel mister, che si giocherà la panchina proprio contro la squadra di Pirlo. Intanto sul mercato non si sblocca la trattativa per Smalling, così alcuni pensano a un possibile ritorno di Rudiger, in uscita dal Chelsea.

(La Repubblica)