Friedkin in campo prima dell'avvio

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Nel più totale silenzio e con la massima riservatezza che li ha contraddistinti durante tutte le tappe di avvicinamento alla Roma, Dan e Ryan Friedkin si preparano a sbarcare nella Capitale. I nuovi proprietari della società giallorossa hanno infatti confermato la loro intenzione di farsi vedere “sul campo” prima dell’inizio del campionato, anche se già ieri era segnalata la presenza di Ryan Friedkin a Milano.

Il trentenne, braccio operativo del gruppo di Houston per l’investimento calcistico, avrebbe cenato con il Ceo Fienga - da Trigoria non confermano e non smentiscono - impegnato in Lombardia per le numerose trattative di mercato da chiudere in questi giorni. La Roma è infatti al centro di diversi affari, in primis quello che potrebbe portare all’addio di capitan Dzeko.

Nelle ultime ore il Napoli sembra aver ammorbidito le proprie posizioni sul fronte Milik, ma sarà decisivo l’incontro in programma in giornata tra De Laurentiis - che ha confermato come il polacco sia in uscita - e Ramadani, potente procuratore di Koulibaly e soprattutto di Under, esterno d’attacco che dovrebbe trasferirsi in Campania in uno scambio con il centravanti ex Ajax.

Fienga aspetta interessato e intanto, mentre guarda con fiducia al possibile acquisto di Smalling, ha definito con il Bayer Leverkusen il trasferimento di Schick, che oggi si sottoporrà alle visite mediche, e con l’Inter quello di Kolarov: i giallorossi incasseranno 1 milione più 500mila euro di bonus per il serbo. C’è invece distanza con il Besiktas per Santon. Guardando al campo la Roma ha continuato la preparazione in vista dell’esordio di campionato, dove l’avversario sarà il Verona di Juric: “All’inizio abbiamo una partita difficile contro l’Hellas. Dopo giochiamo in casa con la Juve, è - il commento di Fonseca sul calendario - un avvio complicato. Anche il termine del campionato è difficile”.

Intanto una delle varie società della galassia AS Roma ha convocato per il 17 settembre l’Assemblea degli Obbligazionisti, che si terrà presso l’ufficio del Notaio Atlante, presente già al momento del closing del passaggio di proprietà. Con l’avvento dei Friedkin e l’addio di Pallotta coloro che hanno sottoscritto il bond da 275 milioni hanno la possibilità di chiedere l’immediato rimborso ad una cifra pari al 101% del prezzo totale ed è proprio per chiedere la rinuncia a tale diritto che è stata convocata l’assemblea: da fonti vicine ai Friedkin si fa sapere che si tratterà soltanto di una formalità e che è già stato tutto definito in contatti precedenti all’acquisto del club.