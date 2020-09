Friedkin in arrivo: tentazione Depay, aspettando Totti

L'intenzione di Dan e Ryan Friedkin è di atterrare a Roma il prima possibile. Magari già in settimana. La loro agenda prevede diversi incontri, a cominciare da quelli con Raggi, Malagò e Gravina. Friedkin terrà diverse riunioni con il Ceo Fienga. L'ad sta lavorando per riportare a Trigoria Totti: l'intenzione è quella di affidargli il ruolo di brand ambassador, ma non è esclusa anche una posizione più rilevante all'interno della società.

Per quanto riguarda il mercato Aulas, il presidente del Lione, rivela: «Su Depay c'è anche la Roma».

(Il Messaggero)