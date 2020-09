Friedkin, il battesimo a Roma sarà nella sfida alla Juventus

Sorteggiato il calendario della nuova Serie A 2020/2021. La Roma inizierà in trasferta il weekend del 19-20 settembre contro l'Hellas Verona. La prima gara in casa invece, il 27 settembre, vedrà i giallorossi ospitare la Juventus. In quell'occasione dovrebbe essere presente nella Capitale il nuovo proprietario giallorosso Dan Friedkin, che nei prossimi giorni potrebbe sbarcare a Roma per i primi contatti istituzionali con i dipendenti della società, la squadra, il tecnico e le istituzioni capitoline, vedi la Raggi, per la questione stadio. Intanto l'inizio di stagione è identico a quello del campionato 2015/2016, anno in cui arrivò a Roma Edin Dzeko, che segnò il primo gol della sua carriera giallorossa contro la Juventus. Questa volta però il bosniaco potrebbe giocare dall'altra parte del campo, tutto se la trattativa che lo vedrebbe prossimo a vestire la maglia bianconera si concretizzasse.

(corsera)