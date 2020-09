Friedkin ha deciso: rinnovi per Zaniolo e Pellegrini

La nuova Roma di Dan Friedkin ha deciso che saranno Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini due dei leader della nuova era giallorossa. I due giocatori per Fonseca sono pilastri del suo scacchiere tattico, e per questo motivo la speranza per il portoghese è che presto i loro agenti e la società si siedano al tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto, così da blindarli in vista del futuro. Zaniolo vorrebbe un adeguamento di contratto, considerando il ruolo di primo piano che occupa nella società ormai. Pellegrini invece oltre a un aumento di stipendio vorrebbe togliere dal proprio contratto la clausola rescissoria da 30 milioni, per diventare come i capitani giallorossi che lo hanno preceduto che mai l'avevano avuta.

(gasport)