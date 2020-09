Friedkin debutta all’Olimpico. In difesa rispunta Verissimo

E' Verissimo, difensore centrale brasiliano, l’alternativa a Smalling l'inglese non dovesse tornare a Trigoria. Non Marcao e nemmeno Todibo. Verissimo è il giocatore scelto dalla Roma che ha incaricato della trattativa uno degli intermediari di maggiore fiducia. Oltre cento presenze con la maglia del Santos, classe’95, piede destro,nei mesi scorsi sembrava molto vicino alla Sampdoria, arrivata ad offrire 4.5 milioni. Per qualcosa in più la Roma può portarlo a casa. In attacco invece si avvicina sempre più Borja Mayoral. L’attaccante del Real Madrid è ormai in dirittura d’arrivo. La Roma lo acquisterà con la formula del prestito (che può variare da 1 a 3 milioni) con diritto di riscatto.La valutazione complessiva dell’attaccante è di 13 milioni ai quali andrà scalato l’importo del prestito. Intanto stasera, in occasione di Roma-Juve, i Friedkin si apprestano a fare il loro debutto all’Olimpico all’insegna del low profile.

(Il Messaggero)