Friedkin accelera: «Nuovo stadio il prima possibile»

Dan Friedkin sottolinea come la costruzione di stadio di proprietà sia fondamentale per il futuro della Roma. «Non vediamo l'ora di lavorare assieme agli altri club e alla Lega per ampliare la visibilità della Serie A in tutto il mondo. C'è del lavoro da fare per raggiungere la Premier League come immagine internazionale e ricavi, ma non c'è motivo per cui non dovremmo essere tra i migliori campionati del mondo. Una parte importante di questo processo, ovviamente, sono le infrastrutture e noi siamo pienamente impegnati a lavorare con la città per costruire un bellissimo nuovo stadio il prima possibile». Una volta arrivati nella Capitale - sono attesi nei prossimi giorni - Dan e Ryan incontreranno anche la sindaca Raggi: una visita di «cortesia» ma anche l'occasione per fare un punto della situazione sul progetto di Tor di Valle, che attualmente è ancora in fase di stallo.

(Corsera)