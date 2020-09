Frenata di Karsdorp, adesso pure De Sciglio è bloccato

Il suo trasferimento al Genoa sembrava cosa fatta, proprio come quello all'Atalanta di un paio di settimane fa, ma ora per Rick Karsdorp in rossoblù sembra poter saltare tutto. Stavolta il problema tra i club si è manifestato sulla formula del trasferimento. Il Grifone sembra aver mollato anche Juan Jesus, altro esubero della rosa della Roma.

Se l'olandese non parte, De Sciglio non arriva: a Trigoria sono convinti di dover cedere un esterno destro e a questo punto il maggior indiziato diventa Davide Santon.

Chi sembra definitivamente destinato a lasciare la Roma è invece Cengiz Under: per lui al Leicester ieri sembrava davvero tutto fatto, poi qualche intoppo. Ma a Trigoria sono fiduciosi sulla riuscita dell'operazione.

