Fonseca va all'incasso

Almeno per il momento Fonseca può tirare un sospiro di sollievo. Il tecnico portoghese infatti dopo il pareggio con la Juventus, frutto comunque di un'ottima prestazione della squadra, ha riconquistato parte della fiducia della società che non metterà più in discussione il suo lavoro e lo lascerà proseguire sulla panchina giallorossa. Fonseca però intanto aspetta i rinforzi chiesti sul mercato che spera siano quattro: centrale difensivo, esterno di destra, un centrocampista e un vice Dzeko. Probabilmente dovrà accontentarsi solo di due di questi ruoli. In difesa si lavora per Smalling, sul quale c'è l'ombra dell'Inter; se l'operazione non dovesse chiudersi pronti i nomi di Marcao e Verissimo. In attacco c'è Borja Mayoral, del quale però Zidane non vorrebbe privarsi. Nulla è ancora scritto. Infine c'è la lunga fila degli scontenti di Trigoria. Tra questi sia giocatori in uscita, come Fazio, Juan Jesus, Perotti e Pastore, che calciatori ancora nel progetto. Questo è il caso di Pau Lopez e Cristante, passati in secondo piano nelle gerarchie, o di Diawara per il quale l'agente nella giornata di ieri ha fatto dichiarazioni importanti, non a caso il suo nome sarebbe vicino a trattative con la Premier League, o Gonzalo Villar che vorrebbe più spazio.

(Il Messaggero)