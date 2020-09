Fonseca ora studia la formula fantasia

Domenica sera Fonseca dovrà risolvere il primo grande dubbio relativo alla formazione da schierare in campo. In attacco ci sarà sicuramente Edin Dzeko, ormai lontano dalle voci di mercato e in cerca di riscatto con una rete all'Olimpico. Il problema sta nel scegliere chi giocherà alle sue spalle. Mkhitaryan, Pedro e Pellegrini: in tre per due maglie. L'armeno è stato il migliore nel precampionato giallorosso e Fonseca in più occasioni lo ha definito giocatore dotato di intelligenza particolare e che può giocare in ogni ruolo. Pedro è il nuovo acquisto, ma la sua esperienza calcistica è in dubbio e si è vista a Verona. Pellegrini è uno dei pupilli del tecnico portoghese, che lo ha anche definito il miglior giocatore italiano in circolazione. Nonostante i dubbi però c'è la possibilità di vederli tutti contemporaneamente in campo. Mkhitaryan e Pedro alle spalle di Dzeko e Pellegrini abbassato a centrocampo al fianco di Veretout, con Diawara in panchina. Sarebbe una Roma molto offensiva, ma contro la Juventus oltre i gol serve soprattutto la vittoria.

(gasport)