Fonseca non fa calcoli per il Verona e valuta la difesa a 3 con Kumbulla

Mentre il mercato della Roma è nel pieno del proprio svolgimento Paulo Fonseca pensa a preparare la prima di campionato contro l'Hellas Verona senza tener conto delle porte girevoli di Trigoria. Ad oggi l'unico nuovo acquisto che potrebbe essere impiegato è Marash Kumbulla, che contro la sua ex squadra permetterebbe a Paulo Fonseca di schierare una difesa a 3.

Al momento, l'unico disponibile per l'out di destra è Rick Karsdorp, con Bruno Peres appena rientrato dalla convalescenza per il Coronavirus e Santon non al meglio. Stretti i tempi per pensare ad un impiego di De Sciglio, che ancora non è nemmeno ufficialmente arrivato. Al momento non è considerata dal tecnico l'ipotesi di schierare a destra Spinazzola.

Se Kumbulla, poi, non fosse ancora considerato pronto da Fonseca, si prospetta l'ipotesi 4-2-3-1 con Karsdorp, Mancini, Ibanez e Spinazzola in difesa, Cristante-Diawara in mediana e Pellegrini-Veretout-Mkhitaryan sulla trequarti alle spalle di Dzeko.

(Il Messaggero)