Fonseca mette il muso e Dzeko

Dalle immagini che arrivano dalla conferenza stampa pre partita, Fonseca sa di essere in bilico a prescindere dalla presa di posizione in pubblico del ceo Fienga che venerdì gli ha confermato la fiducia. Il risultato contro i campioni d'Italia peserà, in un senso o nell'altro: contano la prestazione e, in caso di ko, pure il punteggio. Fonseca svicola davanti a qualsiasi domanda per non scivolare: nessun commento su Smalling o sulla sconfitta a tavolino di Verona. Su Dzeko l'allenatore fa quasi scena muta per non complicarsi ulteriormente la vita: «Dzeko è motivato. E non è vero che si sia rifiutato di entrare contro il Verona». Mai detto da nessuno. Sa che dovrà ricostruire il rapporto con il capitano che lo scaricò in diretta tv dopo la resa contro il Siviglia a Duisburg lo scorso 6 agosto. Il centravanti, promesso bianconero fino a qualche giorno fa, è la sua ciambella di salvataggio per restare a galla.

(Il Messaggero)