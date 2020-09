Fonseca: «L’attacco funziona. Ma adesso c’è bisogno di nuovi giocatori»

Anche se Fonseca dice di aver visto in questo precampionato, «dei segnali positivi», la sensazione è che si mostri totalmente se stesso soltanto quando fa presente che «ci saranno entrate e uscite, siamo al lavoro con Friedkin e Fienga per migliorare la Roma. Vogliamo farla forte». Il tecnico ha parlato dell'impatto dei nuovi proprietari arrivati pochi giorni fa a Trigoria: «L’impatto è stato molto positivo. Per me è importante avere il presidente vicino alla squadra, per vedere come si lavora. Loro sono molto motivati come noi, stiamo lavorando per fare il meglio per la Roma». Fonseca si dice fiducioso anche in vista del mercato: «La squadra crea, ci crede e questo per me è davvero importante. Con il presidente abbiamo parlato: vogliamo fare una squadra forte. E sono fiducioso che la Roma sarà pronta per la prima partita».

(Gasport)