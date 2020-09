Fonseca incassa il voto di fiducia. Ma nei finali manca sprint

Fonseca dopo il pareggio per 2-2 contro la Juventus e il bel gioco visto in campo può tirare un sospiro di sollievo. La società ha infatti apprezzato il lavoro svolto dal portoghese e ha rinnovato la fiducia nei suoi confronti. Alcune critiche però sono giunte in merito alla gestione dei cambi, che sono stati solo due, e che secondo alcuni non hanno permesso ai giallorossi di conquistare i tre punti che sarebbero stati meritati. In queste due giornate sono stati cinque i cambi in totale, tanti quanti quelli effettuati contro la Sampdoria lo scorso anno appena introdotta la nuova regola. Si creano così molti scontenti, uno su tutti Diawara, che a onor del vero è entrato in campo nella ripresa, che attraverso il suo agente esprime perplessità per la gestione tattica effettuata dal portoghese.

(gasport)