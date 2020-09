Fonseca ha poca difesa

A sei giorni dalla prima in campionato, a Verona, la Roma è questa: manca almeno un centrale difensivo, c'è un terzino (destro) titolare ma che è dato partente e un centravanti nel pieno del vortice di mercato. A Cagliari, primo test con una squadra della stessa categoriae ultima occasione per provare il gruppo in vista di Verona. Aspettando rinforzi in questa settimana, forse Smalling. Almeno Smalling. Perché il problema vero oggi è la difesa, che manca di uomini, per il momento si regge sulle fragilità di Ibanez e su un modulo (a tre) che aspetta l'elemento centrale e Cristante lì appare di passaggio. Una difesa che incassa gol evidenziando gli antichi guai. Primo tempo bruttino e pieno di errori, meglio il secondo, con tanto di rimonta e qualche giocata di alto livello dei soliti noti. Confusione in difesa, dicevamo: Fonseca parte con i tre dietro (Mancini, Cristante e Ibanez) e poi torna a quattro: incassa due reti nel primo tempo, specie il secondo è comico, con palla alta e tutti fermi. E il portiere, Pau Lopez, lì, immobile, a guardare. Bravo, invece, lo spagnolo nella ripresa, a salvare il risultato dopo la rimonta.

(Il Messaggero.